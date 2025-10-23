Milas'ta Katı Atık Tesisinde Patlama: 3 Yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, katı atık tesisinde patlama meydana geldi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Katı Atık Tesisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. (38) ve H.G.'nin (31) pres makinesine attığı deodorant şişelerinden sızan gaz, bu sırada yakında A.K.'nin (54) yaptığı kaynak nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. A.K., H.B. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.