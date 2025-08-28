Milas'ta Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı Kadın'ı öldürmekten aranan B.K, İzmir'de jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Katil zanlısı, 22 Ağustos'ta yaşanan olayda, 43 yaşındaki Keziban Süne'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.
Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve İzmir'de yakalanan zanlı tutuklandı.
İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında jandarma ekiplerince yakalanan B.K, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta, 22 Ağustos'ta, Keziban Süne (43) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekibi, 26 Ağustos'ta yaptığı asayiş uygulamasında B.K'yi Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle arandığını belirleyerek gözaltına almıştı.
Zanlı, jandarmadaki ifadesinde, 2 yıldır birlikte yaşadığı Keziban Süne'yi kendisine ait av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etmişti.