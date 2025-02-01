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Mil-Diyanet Sen'den LGBT derneklerinin kapatılması için imza kampanyası

Mil-Diyanet Sen'den LGBT derneklerinin kapatılması için imza kampanyası
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İstanbul'da toplanan Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışmaları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, LGBT derneklerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

İstanbul'da toplanan Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışmaları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, LGBT derneklerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Beyoğlu'nda stant kuran grup "Ülkemde sapkın LGBT derneği istemiyorum", "Tüm LGBT dernekleri kapatılsın" yazılı pankart açtı.

Mil- Diyanet Sen İstanbul İl Başkanı Muhammet Faruk Gür, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT ile mücadele edeceklerine dair ifadelerine dikkat çekti.

Gür, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğine hatırlatarak, "Bizler de ailede ve toplumda yaşanan sosyal çürüme ve ahlaki yozlaşmayı önlemeye ilişkin ciddi çalışmalar yürüten Mil-Diyanet Sen olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmak için bugün bu imza kampanyasını başlatıyoruz." dedi.

LGBT derneklerinin kapatılması için gayret sarf ettiklerini ifade eden Gür, İçişleri Bakanlığına söz konusu derneklerin kapatılması için 2 kez dilekçe verdiklerini belirtti.

Gür, bazı ülkelerin LGBT derneklerini kapatarak propagandalarını yasakladığını aktararak, "Ülkemizde de ailemizi, gençliğimizi ve neslimizi ifsat eden sapkın LGBT derneklerinin kapatılması şarttır. İşte bunun için bizler de bu ifsat hareketi ve sapkın yapıyla sonuna kadar mücadele edecek ve tertemiz neslimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlardan imza toplandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKerim Bayuk:

Güzel bir sosyal proje olmuş. İnşallah neslimizi bozmaya yönelik lgbt ve bu gibi oluşumlar acilen kapatılır.

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