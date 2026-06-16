Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül'den Yapıcıoğlu'na Ziyaret
Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret ederek sendikal çalışmalar ve gündemdeki konular hakkında istişarelerde bulundu.
(ANKARA) - Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.
Mil-Sen Konfederasyonu'na bağlı Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ve beraberindeki heyet, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin HÜDA PAR sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede, Mil Diyanet-Sen'in çalışmaları ve gündemdeki konulara ilişkin istişarelerde bulunuldu."