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Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül'den Yapıcıoğlu'na Ziyaret

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Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret ederek sendikal çalışmalar ve gündemdeki konular hakkında istişarelerde bulundu.

(ANKARA) - Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Mil-Sen Konfederasyonu'na bağlı Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ve beraberindeki heyet, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin HÜDA PAR sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede, Mil Diyanet-Sen'in çalışmaları ve gündemdeki konulara ilişkin istişarelerde bulunuldu."

Kaynak: ANKA
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