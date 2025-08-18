Mihalgazi Müftülüğü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

Eskişehir'in Mihalgazi Müftülüğü'ne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

Mihalgazi Merkez Cami'de gerçekleşen programda konuşan İlçe Müftüsü Yasin Sadettin Yıldız, öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı diledi.

Yıldız, din görevlilerine özverili çalışmalarından, velilere ise desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yaz boyunca camide eğitim gören öğrencilere ödülleri, İlçe Müftüsü Yıldız ve din görevlileri tarafından verildi.

Program, yemek ikramıyla sona erdi.