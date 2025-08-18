Mihalgazi Müftülüğü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

Mihalgazi Müftülüğü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalgazi Müftülüğü'ne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen kapanış programında İlçe Müftüsü Yasin Sadettin Yıldız, öğrencilere başarı diledi ve ödüller verildi.

Eskişehir'in Mihalgazi Müftülüğü'ne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

Mihalgazi Merkez Cami'de gerçekleşen programda konuşan İlçe Müftüsü Yasin Sadettin Yıldız, öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı diledi.

Yıldız, din görevlilerine özverili çalışmalarından, velilere ise desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yaz boyunca camide eğitim gören öğrencilere ödülleri, İlçe Müftüsü Yıldız ve din görevlileri tarafından verildi.

Program, yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

4 kişinin can verdiği otobüs kazası anbean kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.