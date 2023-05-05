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Mihalgazi ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavi ediliyor

Mihalgazi ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavi ediliyor

Güncel Haberler

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaralı bulunan kartal tedaviye alındı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaralı bulunan kartal tedaviye alındı.

Sakarıılıca Mahallesi Muhtarı Ali Akın, yol kenarında yaralı haldeki kaya kartalını gördü.

Akın, koruma altına aldığı kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Kartal, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel

Sakarıılıca Eskişehir Güncel Haberler

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