Mihalgazi Belediyesi Araç Filosuna Yeni Tır Ekledi

Eskişehir'in Mihalgazi İlçe Belediyesinin araç filosuna yeni tır dahil edildi.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendiren Mihalgazi Belediyesi, filoya bir tır dahil etti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçe halkına daha iyi, hızlı ve verimli hizmet sunmak amacıyla araç ve ekipmanlarda yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Güneş, araç filosunun modern ve güçlü araçlarla desteklenmesinin belediye hizmetlerinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağının altını çizerek, bunun vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Güneş, belediyenin araç filosunu genişletmeye yönelik yatırımlarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.