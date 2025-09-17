Midyat'ta Özel Gereksinimli Bireylere Genel Anestezi ile Diş Tedavisi İmkanı

Midyat'ta özel gereksinimli bireylere genel anestezi ile diş tedavisi hizmeti verilecek.

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Midyat Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokol sayesinde, otizm, Down sendromu, serebral palsi gibi özel durumları olan hastalar genel anestezi altında diş tedavisi olabilecek.

Bu uygulamanın özellikle tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalan hasta ve ailelerine büyük kolaylık sağlayacak.

Tedaviler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dt. Ömer Faruk Aksoy tarafından Midyat Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilecek.

Uygulama ile özellikle şiddetli ağrı sorunu yaşayan hastaların diş çekimi, dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemleri tek bir seansta tamamlanabilecek.

Hizmetten faydalanmak isteyen 6 yaş ve üzeri hastaların ilk muayeneleri Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yapılacak.

Uygulama sayesinde, Midyat'ta özel gereksinimi olan bireylerin diş sağlığına erişimi kolaylaşırken, ailelerin de yükü hafifleyecek.