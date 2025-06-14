Midyat'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 NF 270 plakalı otomobil, Midyat Çevreyolu Bulvarı'nda karşı şeride geçmek üzere ana yola kontrolsüz giren 47 ADC 974 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosikletteki Abdurrahman D. ve Muzaffer A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?

İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar

İşte sınırımızdaki İran-İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.