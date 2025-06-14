Midyat'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 NF 270 plakalı otomobil, Midyat Çevreyolu Bulvarı'nda karşı şeride geçmek üzere ana yola kontrolsüz giren 47 ADC 974 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosikletteki Abdurrahman D. ve Muzaffer A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel