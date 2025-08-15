Midyat'ta Otomobil Çarpması Resultasında Kadriye Akkurt Hayatını Kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 60 yaşındaki Kadriye Akkurt yaşamını yitirdi. Cenazesi toprağa verilirken, sürücünün gözaltındaki işlemleri devam ediyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kadriye Akkurt (60), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Akkurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde toprağa verildi.
Gözaltındaki sürücünün işlemleri devam ediyor.
Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel