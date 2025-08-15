Midyat'ta Otomobil Çarpması Resultasında Kadriye Akkurt Hayatını Kaybetti

Midyat'ta Otomobil Çarpması Resultasında Kadriye Akkurt Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 60 yaşındaki Kadriye Akkurt yaşamını yitirdi. Cenazesi toprağa verilirken, sürücünün gözaltındaki işlemleri devam ediyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kadriye Akkurt (60), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Akkurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Gözaltındaki sürücünün işlemleri devam ediyor.

Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

Allah rahmet eylesin küçücük yerde dikkatsiz sürücü çok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı

Barajda sular çekilince bir tarih ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.