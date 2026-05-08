Haberler

Midyat'ta bir mahallede atıksu altyapı çalışması tamamlandı

Midyat'ta bir mahallede atıksu altyapı çalışması tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi'nde, uzun yıllardır beklenen atıksu altyapı çalışması tamamlandı. 4 bin metre uzunluğundaki atıksu hattı ile mahalle modern altyapıya kavuşurken, foseptik çukuru da inşa edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir mahallede atıksu altyapı çalışması tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, altyapısı bulunmayan Midyat ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi'nde başlattığı 4 bin metre uzunluğunda atıksu altyapı çalışması tamamladı.

Atık suyun açık alana yayılması, kötü koku oluşması ve çevre sağlığını tehdit eden durumların kontrol altına alınması için yürütülen 4 bin metre uzunluğundaki atıksu hattı imalatı tamamlanarak mahalle modern altyapıya kavuştu.

Ayrıca, atıksu sularının mahalleden uzaklaştırılarak tek bir noktada toplanması amacıyla ve mahallenin gelecekteki nüfusu da dikkate alınarak 500 kişilik foseptik çukuru inşa edildi.

Atıksu altyapı çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Osman Ünal, uzun yıllardır altyapı ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla kazdıkları foseptik çukurları ve kullanılmayan eski kuyuları kullanarak karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Altyapının tamamlanmasıyla mahallede yaşayanlar için daha iyi yaşam koşullarının oluşacağını belirten Ünal, "Altyapı bir temizlik, bir hizmettir. Bu altyapı her yer için iyi olduğu gibi bizim köyümüze de iyi gelecek. Sayın Valimize, MARSU Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Hürmüz'de gerilim arttı, Trump'tan açık tehdit var: Ateşkes olmazsa...

Saldırılar sonrası gerilim artıyor! Savaş boyunca bunu ilk kez söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir
16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Sertab Erener Eurovision teklifini reddetti: Orada olmak istemedim

23 yıl sonra Eurovısıon'dan teklif geldi! Bakın cevabı ne oldu