Midilli Adası'nda makilik alanda yangın çıktı
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Skala Eresu bölgesinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor.
Midilli Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktığı bildirildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Midilli Adası'nın Skala Eresu bölgesinde makilik alanda yangın çıktığı duyuruldu.
Yangına karadan ve havadan müdahale edildiği belirtildi.
Selanik kenti yakınlarında, Triadi Thermis bölgesindeki makilik alanda da yangın çıkmıştı.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan