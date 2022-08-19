Miami'de ön seçimler başladı

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor. 6 yıllığına seçilen Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadının üçte biri de her iki yılda bir seçime giderek yenileniyor. Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde yapılan ön seçimlere girerek kazanmaları halinde diğer adayları geride bırakıyor ve diğer parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor. Bu kapsamda Florida eyaletinin Miami kentinde ön seçimler başladı. Adaylar kurulan merkezlere giderek oylarını kullandı.