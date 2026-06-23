ABD'de 98 kişinin öldüğü bina çöküşünün, felaketten 3 hafta önce başladığı ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran 2021'de çöken ve 98 kişinin ölümüne neden olan olayda yaşanan bina çökme durumunun, olaydan 3 hafta önce başladığı bildirildi.

ABC News'un haberine göre ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsünün (NIST) Ulusal İnşaat Güvenliği ekibi 2021'deki olaya ilişkin bulgularıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Kapsamlı bir teknik incelemenin ardından ekip, çökmenin Haziran 2021'in başlarında, garaj kolonları ile havuz güvertesi arasındaki iki bağlantının arızalanmasıyla başladığı sonucuna varmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kolon arızalarının, sonraki üç hafta boyunca havuz güvertesinde çatlakların büyümesine ve yüklerin yeniden dağılmasına sebep olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun da nihai olarak 24 Haziran'daki çökme olayına sebep olduğu aktarıldı.

Olay

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran 2021'de 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks bina, gece yarısı aniden çökmüştü.

Binanın enkazı altında son kayıp kişi olduğuna inanılan kişi 27 Temmuz'da çıkarılarak ölü sayısı 98'i bulmuştu.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Champlain Towers felaketi, 1981'de 114 kişinin öldüğü Hyatt Regency yürüyüş yolunun çökmesi olayından bu yana ABD tarihinin en ölümcül bina çöküşü olarak biliniyor.