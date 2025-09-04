MİAD'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımı yapıldı.

MİAD'tan yapılan açıklamaya göre, kadın kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye, okul kıyafeti, spor ayakkabı ve kırtasiye desteği verdi.

Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in eşi Sevgi Er, MİAD Kadın Kolları Genel Başkanı Gülten Altan, yönetim kurulu üyeleri Hanife Karaca, Kübra Şengöz, Hatice Gülsoy, Mina Şahintürk, MİAD Malatya Şube Başkanı Mevlüt Alçık ve eşi Reyhan Alçık katıldı.

MİAD üyeleri daha sonra Malatya Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz ile bir araya gelerek istişarede bulundu.