MHP Ulaş İlçe Başkanı İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti

Güncelleme:
MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek ailelerinin taleplerini dinledi. İlbey, MHP'nin toplumun kimsesizlerine sahip çıktığını belirtti.

MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti.

Ziyarette ailelerin taleplerini dinleyen İlbey, "MHP, bu ülkenin yetim, garip, kimsesiz ve umut bekleyen öz evlatlarının hamisidir. Bir büyüğümüzün hayır duasını almak, bir hastamızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizim için tüm makamların üzerindedir." dedi.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
