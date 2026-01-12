Haberler

MHP İl Başkanı Mucur, Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Vezirköprü Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki eğitimdeki ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı. Usta ve sanatkar ihtiyacının arttığını belirterek, eğitim merkezi şartlarının iyileştirilmesi için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Vezirköprü Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında merkezde görev yapan öğretmenler ve eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Mucur, eğitim merkezindeki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinleyen Mucur, meslek kollarında nitelikli usta ve sanatkar ihtiyacının arttığına dikkati çekerek, Vezirköprü Çıraklık Eğitim Merkezi'nin mevcut şartlarının iyileştirlmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Ziyarette Mucur'a MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Arslan, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

