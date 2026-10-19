MHP Milletvekili Zuhal Karakoç, omurga kırığı tedavisinin ardından taburcu edildi

(ANKARA) - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un 11 Ekim'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi altına alındığı Bilkent Şehir Hastanesi'nden bugün taburcu edildiği bildirildi. Omurga kırığı nedeniyle ameliyat edilen Karakoç'un iyileşme sürecinin yaklaşık üç ay sürmesinin öngörüldüğü, takip ve tedavisinin hastane tarafından sürdürüleceği kaydedildi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un sosyal medya hesabından, doktoru Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay tarafından sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Karakoç'un 11 Ekim'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan değerlendirmelerde genel vücut travması ve L1 (birinci lomber vertebra) omurga kırığı saptanan Sayın Karakoç, 12 Ekim tarihinde acil olarak ameliyata alınmıştır. Omurgadaki kırık, altı vida ve iki çubuktan oluşan enstrümantasyon sistemiyle stabilize edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BİRDEN FAZLA KLİNİK TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ

Açıklamada, "Hastamızda ayrıca saptanan sol 8. ve 9. kaburga kırıkları, sağ kürek kemiği (skapula) kırığı ve karaciğerdeki lezyonlar ve solunum güçlüğü nedeniyle Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi kliniklerimiz tarafından da yakından takip edilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Tedavi ve takip süreci hastanemizde sürdürülen Sayın Karakoç, 19 Ekim 2026 tarihinde taburcu edilmiştir. İyileşme sürecinin yaklaşık üç ay sürmesi öngörülmekte olup takip ve tedavisi hastanemiz tarafından sürdürülecektir. Sayın Zuhal Karakoç'a geçmiş olsun dileklerimizi İletiyor, sağlıklı bir iyileşme süreci diliyoruz" denildi.