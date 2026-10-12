MHP'li vekil Karakoç, bel omurgasındaki kırık nedeniyle 4 saatlik ameliyat geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle ameliyat olduğunu, omurgasının vidalarla sabitlendiği ve ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta dün trafik kazası geçiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un sosyal medya hesabından Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay'ın açıklaması paylaşıldı.

Gürçay, "Sayın Vekilimiz Zuhal Karakoç birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. 4 saat süren operasyonda omurgasına posterior stabilizasyon işlemi (omurganın vidalarla sabitlenmesi) uygulanmıştır. Genel vücut travması, 7. ve 8. kaburgalarında ve kürek kemiğinde de kırıklar mevcut olup ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecimiz devam etmektedir."

Kaynak: ANKA