Haberler

MHP'li vekil Karakoç, bel omurgasındaki kırık nedeniyle 4 saatlik ameliyat geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP'li vekil Karakoç, bel omurgasındaki kırık nedeniyle 4 saatlik ameliyat geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un trafik kazası sonrası bel omurgasındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu bildirdi. 4 saat süren operasyonda omurga vidalarla sabitlendi; kaburga ve kürek kemiği kırıkları nedeniyle yakın takip sürüyor.

(ANKARA) - Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle ameliyat olduğunu, omurgasının vidalarla sabitlendiği ve ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta dün trafik kazası geçiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un sosyal medya hesabından Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay'ın açıklaması paylaşıldı.

Gürçay, "Sayın Vekilimiz Zuhal Karakoç birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. 4 saat süren operasyonda omurgasına posterior stabilizasyon işlemi (omurganın vidalarla sabitlenmesi) uygulanmıştır. Genel vücut travması, 7. ve 8. kaburgalarında ve kürek kemiğinde de kırıklar mevcut olup ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecimiz devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi: 17 yaralı

Mazot dökülen yolda can pazarı! Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Korkulan oldu! Yıldız isim Barcelona maçında yok
Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi

Mağazaya pitonuyla girdi! "Kaç yılanın var?" sorusuna bomba yanıt
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü