Haberler

MHP Lapseki İlçe Başkanlığına Mustafa Başer Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lapseki İlçe Başkanlığına Mustafa Başer seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lapseki İlçe Başkanlığına Mustafa Başer seçildi.

Lapseki Belediyesine ait sahil sosyal tesislerinde gerçekleştirilen kongreye tek listeyle gidildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığını 27. Dönem MHP İstanbul Milletvekili ve MYK Üyesi Hayati Arkaz üstlendi.

Kongrede, görevi devreden eski ilçe başkanı Hüseyin Sevinç'e hizmetlerinden ötürü MHP Çanakkale İl Başkanı Salih Altınkaya, eski ilçe başkanlarından Hüseyin Doğan ve yeni başkan Mustafa Başer tarafından teşekkür plaketi verildi.

320 kayıtlı üyeden 60'ının oy kullandığı kongrede, geçerli oyların tamamını alan Mustafa Başer ilçe başkanı seçildi.

Başer, teşekkür konuşmasında, bu görevi bir makam değil kutlu bir emanet olarak gördüğünü belirterek, "Çanakkale ruhunun emanetçileri olarak Lapseki'mize, devletimize ve milletimize hizmet etmeyi en büyük şeref sayıyoruz. Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, Genel Merkezimize, İl Başkanımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Mustafa Başer başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Derya Doğan, Yılmaz Çelik, Erkal Mutlu, Mehmet Turan, Mehmet Emre Yılmaz, Adnan Türkan, Mustafa Çalışkan, Bayram Gökhan Seçkin, Serdar Sözüner, Veli Sınmaz, Feyzullah Kahraman, Hidayet Sevinç ve Adem Gökçe yer aldı.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Turistlerin yeni gözdesi o ilçemizde! Bavulunu kapan akın ediyor
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

20 yılda 10 eşini öldürdü! “Kara Dul” için yolun sonu
Acun Ilıcalı İngiltere'yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı?

İngiltere'yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı?
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölenlerin 3'ü de kardeşmiş
Miras kavgası kanlı bitti: Öz kuzenini gözünü kırpmadan vurdu

Düşmanını değil öz kuzenini acımadan vurdu! Nedeni ise...
CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir

CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir