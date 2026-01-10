MHP Kavak İlçe Başkanlığında görev değişimi
MHP Genel Merkezi, Kavak İlçe Başkanlığına Ali Hikmet Karaosmanoğlu'nun yerine Ferit Candemir'i atadı. Değişikliğin teşkilat çalışmaları kapsamında yapıldığı belirtildi.
MHP Kavak İlçe Başkanlığına Ferit Candemir atandı.
?MHP Genel Merkezi tarafından Kavak İlçe Başkanlığına, Ali Hikmet Karaosmanoğlu'nun yerine Ferit Candemir getirildi.
MHP Samsun İl Başkanlığı, değişikliğin teşkilat çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.
Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel