MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul dahil 39 ilçe teşkilatını feshettiklerini duyurdu. Bu gelişme sonrası MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla, MHP İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiği duyuruldu.

AÇIKLAMA SEMİH YALÇIN'DAN  GELDİ 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerine yer verdi. 

İSTANBUL, VOLKAN YILMAZ'A EMANET 

Bu açıklama sonrası İstanbul İl Başkanlığı görevine kimin atanacağı merak edilmeye başlanmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Yalçın, "Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. 

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

"AJAN" İDDİASI

Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları ise kafaları karıştırmıştı.

BAHÇELİ "KÜSKÜNLÜK YOK" DEMİŞTİ

Yönter'in istifası ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kendisinin partimize çok değerli katkıları oldu. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlükle alakalı değildir" demişti.

Olgun Kızıltepe
