MHP İlçe Başkanının Katil Zanlısı Tutuklandı
Rize'nin Derepazarı ilçesinde MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Bayram Kalıcıoğlu, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Rize'nin Derepazarı ilçesinde MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın (45), aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Bayram Kalıcıoğlu (43), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Mehmet Can PEÇE/ DEREPAZARI (Rize),