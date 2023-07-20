MHP İl Başkanlığı'nın bulunduğu binada yangın paniği

İSTANBUL Sarıyer'de bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığının yer aldığı binada yangın paniği yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda ufak çaplı yangın söndürüldü.

Sarıyer, Seyrantepe'de bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığının bulunduğu binada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangının havalandırmadan başlayarak peçete kutularına sıçradığı öğrenildi. İl Başkanlığının bir üst katında bulunan özel bir şirkette çıktığı anlaşılan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangının ardından binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.