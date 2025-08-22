MHP Heyelan Felaketinin Ardından İspir'de İncelemelerde Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Erzurum'un İspir ilçesinde 20 Ağustos'ta meydana gelen heyelan sonrası Milliyetçi Hareket Partisi olarak, heyelan felaketinin ilk anından itibaren teşkilat ve belediye ile vatandaşların yanlarında olduklarını bildirdi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Durmaz, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Başkanı Adem Yurdagül ve teşkilat yöneticileriyle birlikte heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Heyelandan etkilenen vatandaşlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmiş olsun dileklerini ileten Durmaz, AFAD ekiplerinin ilk incelemesinde 7 binada 70 daire ve 10 iş yerinin zarar gördüğünü, detaylı bilginin fizibilite çalışmasıyla netlik kazanacağını belirtti.

Hak sahibi vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını, AFAD Başkanlığınca acil yardım ödeneği talep edildiğini bildiren Durmaz, şunları kaydetti:

"Olay sonrasında 5 aileden 11 vatandaşımız İspir Yatılı Bölge Okulu yurduna yerleştirilmiş, kalan vatandaşlarımız ise köy konutlarında ve ilçe merkezinde bulunan akrabalarının yanında kalmaktadır. İspir Kaymakamlığı tarafından etkilenen konutlar tahliye edilmiş, toplamda 52 daire boşaltılmıştır. Yapılan kadastro tespitlerinde 7 binada 70 konut ve 10 iş yeri olmak üzere toplam 80 bağımsız bölüm afet kapsamında değerlendirilmiştir. 7269 sayılı Kanun uyarınca, yıkık veya ağır hasarlı konutlarda hak sahibi olan vatandaşlarımıza gereken yardım yapılacaktır. Olay, genel hayata etkilidir. Bu nedenle bölgede ıslah çalışması yapılmasına karar verilmiş olup AFAD Başkanlığınca acil yardım ödeneğinden proje ve ıslah çalışmaları için ödenek talep edilmiştir."

"En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması"

Doğal afetler nedeniyle milletin yaşadığı acı ve sıkıntıların herkesin ortak derdi olduğunu dile getiren Sadir Durmaz, şöyle devam etti:

"Bundan öncekilerde olduğu gibi bu sıkıntımızı da elbirliğiyle dayanışmayla en kısa sürede atlatacağız. Buradaki en büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması olmuştur. Cenabıallah beterinden korusun, memleketimizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. İspir ilçemizde meydana gelen heyelan sonrası devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları hassasiyetle çalışmalarına başlamıştır. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak, heyelan felaketinin ilk anından itibaren teşkilatımız ve belediyemizle birlikte vatandaşlarımızın yanında olduk. Tahliye edilen ailelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için sürecin takipçisiyiz."

Durmaz, bölgedeki ıslah çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve kalıcı çözüm sağlanması için tüm girişimleri yapacaklarını bildirdi.