Haberler

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Kıbrıs Tehdidi Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kıbrıs ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Kıbrıs'ın Türk milletinin milli davalarından biri olduğunu vurgulayan Büyükataman, taviz vermenin Anadolu'ya zarar vereceğini belirtti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve vatan sevdamızı utanmadan hedef almaya yeltenen Özgür Efendi şunu iyi bilmelidir, Kıbrıs Türklüğü asla vazgeçmeyeceğimiz milli bir davadır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin ifadeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Mandacı zihniyetin sözcüsü gibi yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmeyi gelenek haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM kürsüsünde teslimiyetçi söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve vatan sevdamızı utanmadan hedef almaya yeltenen Özgür efendi şunu iyi bilmelidir, Kıbrıs Türklüğü asla vazgeçmeyeceğimiz milli bir davadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) vatan toprağı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptığının da Türk milliyetçilerinin sarsılmaz iradesiyle vatan toprağına ve milletin bekasına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Büyükataman, yabancıların konforlu sahnelerinde gezip iktidar hayali kuranların, KKTC'nin milli mesele olduğunu anlamasının elbette beklenemeyeceğini belirtti.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki Kıbrıs'tan taviz vermek Anadolu'nun ateşe atılmasıdır. Genel Başkan'ımızın da ifade ettiği gibi, 'Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır.' Özgür efendinin EOKA ve ENOSİS ile söylem birliğine girmiş gibi Genel Başkan'ımızı hedef alması büyük bir ciddiyetsizlik ve gaflettir. Türk'süz ve Türkiye'den koparılmış bir Kıbrıs hayal edenlerin hesapları mutlaka bozulacaktır. Kıbrıs Türk'tür ve sonsuza kadar da Türk kalacaktır."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.