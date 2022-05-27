MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nı ziyaret etti - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nı ziyaret etti

AA - Fatih Başaran - Güncel
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Bahçeli'nin Ülkücü Şehitler anıtı sonrası Gökbörü Otağı'nı ziyareti ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri anma etkinliğinin ardından Gökbörü Otağı'nda partililerle sohbet etti.

Bahçeli'nin Ülkücü Şehitler anıtı sonrası Gökbörü Otağı'nı ziyareti ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri anma etkinliğinin ardından Gökbörü Otağı'nda partililerle sohbet etti.

AA / Fatih Başaran - Güncel

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Ülkücü, Güncel, Haberler

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