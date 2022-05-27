MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nı ziyaret etti - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nı ziyaret etti
AA - Fatih Başaran - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bahçeli'nin Ülkücü Şehitler anıtı sonrası Gökbörü Otağı'nı ziyareti ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri anma etkinliğinin ardından Gökbörü Otağı'nda partililerle sohbet etti.
Bahçeli'nin Ülkücü Şehitler anıtı sonrası Gökbörü Otağı'nı ziyareti ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri anma etkinliğinin ardından Gökbörü Otağı'nda partililerle sohbet etti.
AA / Fatih Başaran - Güncel