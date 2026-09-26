Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle genel merkezde görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle genel merkezde görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle genel merkezde bir araya geldi. Partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, iki ailenin Bahçeli ile tarihi bir kucaklaşma ve buluşma gerçekleştirdiği belirtildi.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleri ile bir araya geldi.

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”

Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: Hâlâ ağlıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyaseti hareketlendiren iddia! Yeniden Refah Milletvekili Doğan Bekin, AK Parti'ye geçiyor

Siyaseti hareketlendiren iddia! Erdoğan ile yine yolları kesişiyor
Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Samsun'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü! Kiloluk palamutun tanesi 90 TL'ye indi

Balıkçı 'bedava' dedi! Palamut 90 TL'ye düştü, kapış kapış
Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları

Gizemli 11 yatırımcı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları...
2,5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti

2,5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Aydın'da karnından 40 kilogramlık kitle alınan 67 yaşındaki kadın: Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm

Karnından tam 40 kilo kitle çıktı! Ölümü beklerken hayata döndü
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı

Yeraltı dünyasının iki grubu, MHP Genel Merkezi'nde barıştı