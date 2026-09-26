MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle genel merkezde görüştü

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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleri ile bir araya geldi.

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı