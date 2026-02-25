MHP Genel Başkanı Bahçeli'den şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur. Şehit pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu