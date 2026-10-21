MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Alipaşa Çarşısı'nda esnafın taleplerini dinledi

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MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Alipaşa Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İl yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette esnafın talep ve önerilerini dinleyen Biçer, vatandaşlarla sohbet etti.

Biçer, yaptığı açıklamada, siyaset anlayışlarının merkezinde insan ve samimiyetin bulunduğunu belirtti.

Vatandaşlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini ifade eden Biçer, "Bizim yolumuz makamdan değil, milletten, mesafeden değil, muhabbetten, sözden değil, gönülden geçer. Esnafımızın alın teri, vatandaşımızın duası ve hemşehrilerimizin samimi sohbeti bizlere güç vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Biçer, Edirne'nin her mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya, taleplerini dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA