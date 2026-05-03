MHP'den 'Milliyetçiler Günü' paylaşımı

MHP, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'ne ilişkin klip yayınladı.

Partinin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlu olsun" denilerek klibe yer verildi. Söz konusu videoda, Türkolog ve şair Hüseyin Nihal Atsız, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile milliyetçi camiadan pek çok ismin fotoğraflarına yer verildi. Görüntülerde ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Susmak mümkündü, geri çekilmek mümkündü. Fakat onlar Türk milliyetçiliğini bir tercih değil, bir mecburiyet olarak gördüler. 3 Mayıs MHP'yi bugüne taşıyan iradenin hangi ateşlerle sınandığının, hangi zincirlerle kuşatıldığının, hangi tertiplerle yolundan kopartılmak istendiğinin, başlıca timsalidir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ise o fikri sadece müdafaa edilen bir mefkure olmaktan çıkarıp, bir teşkilat iradesine dönüştürdü. Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere Türk milliyetçiliğinin merhum ve muhterem abide şahsiyetlerini, 3 Mayıs 1944 davasının fedakar ve ölümsüz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve himmetle yad ediyorum" konuşmasına yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı