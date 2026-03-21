MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Adalet Bakanı Gürlek'e destek Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarına karşı destek belirtti ve iftiracı olarak nitelendirdiği Özel'in itibar suikastinin ters tepeceğini savundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yönter, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in sonuna kadar yanındayız. İftiracı Özgür Özel'in itibar suikasti ters tepecek, son tahlilde kendisini rezil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu