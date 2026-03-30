MHP Genel Başkan Yardımcılığı'na, İzzet Ulvi Yönter'in Yerine, Özgür Bayraktar Atandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar'ı Genel Başkan Yardımcılığına atadı.
(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar'ı atadı.
MHP'nin, sosyal medya hesaplarından, şu açıklama yapıldı:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır."
Kaynak: ANKA