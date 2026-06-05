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MHP'li Yalçın: Şanlıurfa İl ve İlçe Teşkilatları Feshedildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini ve il başkanlığına Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu.

(ANKARA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Şanlıurfa il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıkladı.




Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, MHP Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organlarının, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinde yer alan yetkilere dayanılarak feshedildiğini bildirdi.
Açıklamada, aynı maddelerin verdiği yetki kapsamında Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığı belirtildi.


Kaynak: ANKA
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