MHP'li Yalçın, Isparta İl Teşkilatı ile 13 İlçe Teşkilatının Feshedildiğini Duyurdu

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini, Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını açıkladı.

Yalçın, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır."

