MHP Bozkurt'ta Karakaya güven tazeledi

???????MHP Bozkurt İlçe Olağan Kongresi'nde Cemal Karakaya, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Bozkurt Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu.

Kongrede Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ve MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Cemal Karakaya, yeniden MHP Bozkurt İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye, 23. Dönem MHP Milletvekili Ümit Şafak, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çukurkol, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA