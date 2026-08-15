Haberler

MHP Bozkurt'ta Karakaya güven tazeledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

???????MHP Bozkurt İlçe Olağan Kongresi'nde Cemal Karakaya, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

???????MHP Bozkurt İlçe Olağan Kongresi'nde Cemal Karakaya, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Bozkurt Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu.

Kongrede Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ve MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Cemal Karakaya, yeniden MHP Bozkurt İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye, 23. Dönem MHP Milletvekili Ümit Şafak, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çukurkol, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler