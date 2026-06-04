MHP Bolu İl Başkanı Başaran, basın mensuplarıyla buluştu

MHP Bolu İl Başkanı Mehmet Başaran, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı yönetiminin bir otelde düzenlediği toplantıda konuşan Başaran, il yönetimindeki görev değişikliklerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapıldığını söyledi.

Göreve geldikleri ilk gün "Hesaplaşmaya gelmedik, kucaklaşmaya geldik" anlayışıyla hareket edeceklerini ifade ettiklerine değinen Başaran, şehirdeki herkesle kucaklaşacaklarını dile getirdi.

Başaran, MHP'nin Bolu'daki temsil yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partinin kentte il ve ilçe teşkilatları dışında herhangi bir temsilcisinin bulunmadığını ifade etti.

Bolu milletvekilinin genel merkezin talimatıyla partiden ayrıldığını anımsatan Başaran, "Sayın Genel Başkan affederse, biz de genel başkanımızın emrini yerine getiririz. Bunun dışında Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ve ilçe teşkilatları haricinde temsil noktasında hiçbir temsilcisi yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu'da milletvekili de yoktur." diye konuştu.

Parti içerisinde genel başkana sadakatin önemine vurgu yapan Başaran, "Sayın Genel Başkanıma sadık olmayan arkadaşlar varsa benimle yol yürüyemez. Liderine sadık olmayan hiç kimseyle yolculuğumuz yok." dedi.

Başaran, "Bolu siyaseti kirlenmiş ve temizlenmek zorunda. Bunu herkes biliyor. Bana düşen, ben kendi partimi temizleyeceğim." ifadelerini kullandı.