MGM, yarın İstanbul dahil 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu uyarı yayımladı

MGM, yarın İstanbul dahil 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu uyarı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, yarın İstanbul dahil 5 il için turuncu, Ankara ve İzmir'in de olduğu 36 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Şiddetli sağanak nedeniyle bu illerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamaya karşı tedbir alınması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak nedeniyle yarın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sistemine göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
Bu 5 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.