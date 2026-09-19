Haberler

MGM, sıcaklıkların salı günü kuzeybatıdan azalacağını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM, sıcaklıkların salı günü kuzeybatıdan azalacağını bildirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MGM, 20-26 Eylül tahmininde sıcaklıkların salı günü kuzeybatıdan azalıp hafta ortasında kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. 20-24 Eylül'de bazı kesimlerde yağış, 25-26 Eylül'de ise ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

(ANKARA) - MGM, hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağını, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20-26 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı.

MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere azalarak hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Yayımlanan tahmin haritasında, 20-24 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde yağış beklendiği; 25 ve 26 Eylül'de ise ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı öngörüldü.

Kaynak: ANKA
Kayseri'de mangal faciası! Balkonda yakılan ateş iki evin çatısını küle çevirdi

Mangal keyfi faciaya dönüştü! İki evin çatısı küle döndü
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba

Öldüğü güne ait yeni görüntüler! Bardak detayı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Gülben Ergen vasiyetini yazdı! İlk teslim edeceği kişiyi de açıkladı

Ünlü şarkıcı vasiyetini yazdı! İlk teslim edeceği kişiyi de açıkladı
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi FIFA'dan şok

Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi şok!
Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu

Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu
Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari

Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari