MGM, Marmara ve Ege'de rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla eseceğini bildirdi

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA