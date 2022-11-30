MGK bu yıl son kez toplanıyor! Kritik toplantının ana gündemi Suriye'ye olası kara harekatı

Milli Güvenlik Kurulu, 2 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak kritik toplantının en önemli gündem maddesi terörle mücadele ve Suriye'ye yönelik planlanan olası kara harekatı olacak.

OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı'ndaki son durum ele alınacak. Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekat için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak. FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler de görüşülecek.

SAVAŞ TEMASLARI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak. Tahıl sevkiyatının geleceği masaya yatırılacak.

YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI ELE ALINACAK

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında yer alıyor. Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak. Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.