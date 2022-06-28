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Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki mezarlıkta, menşesi belli olmayan, patlamamış top mermisi buldu.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki mezarlıkta, menşesi belli olmayan, patlamamış top mermisi buldu.

Yenipazar Mahallesi'ndeki mezarlıkta E.G. (50), patlamamış top mermisi bulunca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Küflü, paslı ve menşesi belli olmayan top mermisinin, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) imha edileceği belirtildi. Top mermisinin, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin ediliyor.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Yenipazar Jandarma Salihli Güncel Haberler

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