Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu MANİSA'nın Salihli ilçesindeki mezarlıkta, menşesi belli olmayan, patlamamış top mermisi buldu. MANİSA'nın Salihli ilçesindeki mezarlıkta, menşesi belli olmayan, patlamamış top mermisi buldu. Yenipazar Mahallesi'ndeki mezarlıkta E.G. (50), patlamamış top mermisi bulunca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Küflü, paslı ve menşesi belli olmayan top mermisinin, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) imha edileceği belirtildi. Top mermisinin, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel Yenipazar Jandarma Salihli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.