Mevlit Kandili, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla İdrak Edildi
Mevlit Kandili vesilesiyle Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Mevlit Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Mevlit Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Aydın Yığman vaaz verdi.
Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.
Hatay
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Camisi'nde Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu, dua edildi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da katıldığı programın sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan tarihi Ağcabey Camisi'nde Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu, dua edildi.
Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.