Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı

Mevlana'nın ailesiyle birlikte Konya'ya göç etmesinin 798. yıl dönümü, Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği akrobasi gösterisiyle kutlandı. Etkinlik, 'Teşrif-i Mevlana' mottosuyla düzenlendi ve binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin 798'inci yıl dönümü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla kutlandı.

Mevlana, ailesiyle birlikte 798 yıl önce Karaman'dan Konya'ya göç etti. Her yıl düzenlenen etkinlikler bu yıl 'Teşrif-i Mevlana' mottosuyla gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında Mevlana Meydanı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleşti. Meydanda toplanan binlerce kişi gösteriyi ilgiyle izledi.

MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın daveti üzerine 1228 yılında ailesiyle Konya'ya göç etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
