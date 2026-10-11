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Mevcut başkan Volkan Böke, Adana Barosu başkanlık seçimini yeniden kazandı

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Adana Barosu'nun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan başkanlık seçimini mevcut başkan Volkan Böke yeniden kazandı. Böke ile Battal Özer'in listelerinin yarıştığı seçimin ardından Böke, meslektaşlarına teşekkür etti.

Adana Barosu Başkanı Volkan Böke yeniden görevine seçildi.

Baronun Olağan Genel Kurul Toplantısı bir otelde düzenlendi.

Mevcut başkan Böke ile Battal Özer'in listelerinin yarıştığı seçimde oy kullanıldı.

Seçim sonucunda Böke, yeniden Adana Barosu Başkanı seçildi.

Böke, desteklerinden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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