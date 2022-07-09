Metroda siyahi aileye küfürler yağdıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı - Haberler

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Metroda siyahi aileye küfürler yağdıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

AA - Güncel
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İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro hattında siyahi bir aileye küfürler edip ırkçılık yapan şahısla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağındabir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı.

Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs metrodaki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Siyahi aile ise yapılan ırkçılığa karşı hiçbir karşılık vermeden sessizliğini korudu.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Güncel

İstanbul Fatih Güncel Haberler

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