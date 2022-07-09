Metroda siyahi aileye küfürler yağdıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağındabir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı.

YAPILAN IRKÇILIĞA TEPKİ VERMEDİLER

Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs metrodaki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Siyahi aile ise yapılan ırkçılığa karşı hiçbir karşılık vermeden sessizliğini korudu.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Güncel