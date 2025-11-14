Haberler

Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi
Güncelleme:
Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen 57 yaşındaki Hüseyin C.'ye metrobüs çarptı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hüseyin C.'nin yanı sıra, metrobüsün ani fren yapması sonucu 2 yolcu da yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, metrobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C. (57) metrobüs çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Kazada metrobüs içindeki iki yolcu yaralandı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
  • Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

Cevizlibağ Metrobüs Durağında tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye (57) metrobüs çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada metrobüsün içindeki 2 yolcu da yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE YOLA DÜŞTÜ

Saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ve metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye metrobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Metrobüs şoförü ayağından geleni fazlasıyla yapmış. anında frene basmış ama yapacak bir şey yok.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
