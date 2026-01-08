Haberler

Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Tülay Hatimoğulları: Yüreğimiz 30 Yıldır Susmuyor; Acımız da Öfkemiz de Dinmiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30. yılı dolayısıyla sosyal medyada açıklamalarda bulundu ve özgür basın mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Metin Göktepe'nin ardında bıraktığı hakikat mücadelesi, özgür basın geleneğinde yaşamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz 30 yıldır susmuyor; acımız da öfkemiz de dinmiyor. Çünkü bu topraklarda hakikati savunmanın bedeli hala ağır. Gözaltında işkence edilerek katledilen Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum. Metin Göktepe'nin ardında bıraktığı hakikat mücadelesi, özgür basın geleneğinde yaşamaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir