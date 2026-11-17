Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara ve Ege bölgelerinin tamamında, Doğu Akdeniz'de, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu'da, Artvin dışında Karadeniz'de, Kars, Ardahan ve Iğdır dışında Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Osmaniye çevreleri ile Balıkesir'in batısı, İzmir'in kuzey kıyıları ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BAZI YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR TAHMİNİ

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artması, rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA