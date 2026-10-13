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Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul Silivri'de sağanak sabah etkili oldu

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Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul Silivri'de sağanak sabah etkili oldu
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Hava sıcaklığı İstanbul'da 28 derecelere kadar çıktıktan sonra başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışıyor.

Uğur Samet AVCI-İSTANBUL, – METEOROLOJİ'nin uyarılarının ardından Silivri'de sabah saatlerinden sağanak etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28 derecelere kadar çıkmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Silivri'de yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Silivri'de devam eden yağış yer yer etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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