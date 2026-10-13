Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul Silivri'de sağanak sabah etkili oldu

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Uğur Samet AVCI-İSTANBUL, – METEOROLOJİ'nin uyarılarının ardından Silivri'de sabah saatlerinden sağanak etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28 derecelere kadar çıkmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Silivri'de yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Silivri'de devam eden yağış yer yer etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı